Kiev’de 5 patlama sesi duyuldu
Reuters, Kiev’de elektrik santrali çevresinde 5 patlama duyulduğunu açıkladı. Kiev Belediye Başkanı da halka sığınaklara yönelme çağrısı yaptı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitchko, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınında üç ila beş dakikalık beş patlamanın duyulduğunu söyledi.
Klitchko “Acil hizmetler devam ediyor. Ayrıntıları öğreniyoruz. Şu anki durum Kiev için tehdit edici. Sabaha karşı çok zor olacak” dedi.
Vitali Klitchko şehirdeki köprülerin koruma ve özel kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.
Kiev’de 04.20’den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17’de ve 06.42’den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.
Rusya’nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev’in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.
Ayrıca Kiev’deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti.