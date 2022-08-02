Spor

Kickboksta antrenör kursu tamamlandı

2 Ağustos 2022
Kickboksta antrenör kursu tamamlandı






KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Temel Antrenör Kursu”, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.




 



Kursta başarılı olanlar şunlar: 

 

Adı-Soyadı                                                       Derneği                                              Kademesi

1.Mehmet Berke ŞİMŞEK                             Şimşek Savunma Sanatları Der.                   1.Kademe

2.İsmail Hakkı ÇEBİ                                        Şimşek Savunma Sanatları Der.                  1.Kademe

3.Mustafa Ömer BAKIŞ                                 Şimşek Savunma Sanatları Der.                   1.Kadame

4.Mustafa KAYA                                              Gazimağusa İhtisas Spor Der.                     1.Kademe

5.Duhan Ali KHAKPARAGHİ                          Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.            1.Kademe

6.Asena HOŞOĞLU                                         Tatlı Spor Kulübü Birliği                               2.Kademe

7.Celil AKARPINAR                                         Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.           3.Kademe

 



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2 Ağustos 2022






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