Kickboksta antrenör kursu tamamlandı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Temel Antrenör Kursu”, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.

Kursta başarılı olanlar şunlar:

Adı-Soyadı Derneği Kademesi

1.Mehmet Berke ŞİMŞEK Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe

2.İsmail Hakkı ÇEBİ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe

3.Mustafa Ömer BAKIŞ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kadame

4.Mustafa KAYA Gazimağusa İhtisas Spor Der. 1.Kademe

5.Duhan Ali KHAKPARAGHİ Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 1.Kademe

6.Asena HOŞOĞLU Tatlı Spor Kulübü Birliği 2.Kademe

7.Celil AKARPINAR Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 3.Kademe