Kickboks hakem eğitim kursu ve gelişim telafi seminerinde başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Semineri, 08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Kickboks ve Muaythai Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 15 kişi başarılı oldu.

Başarılı olanların isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;

Kickboks Hakem Eğitim Kursunda Başarı Gösterenlerin Listesi :

Şengül Kırmızı ADAY Tekhan Ali Khakparaghi ADAY Furkan Satırlı ADAY Fatma Esmanur Erdem ADAY Mertcan Yeşilyurt ADAY Emrah Şahin ADAY Hatice Yurcan ADAY Emirhan Göktaş ADAY Beytullah arakuş ADAY Ümit Tokuç ADAY İsmail Hakkı Çebi ADAY Haydar işik ADAY Katsıavnryna işik ADAY

Kickboks Hakem Gelişim Telafi Seminerinde Başarı Gösterenlerin Listesi :