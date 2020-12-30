Kıbrıs’tan İngiltere’ye dönecek öğrenciler için bilgilendirme

Yeni yıl öncesinde Kıbrıs’a gelen ve yeni yıldan sonra İngiltere’ye dönmeyi planlayan öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper tarafından yapılan açıklamada, yılbaşından sonra İngiltere’ye seyahat edecek öğrencilerin karantina koşulları ile ilgili konulara dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, KKTC’den veya Güney Kıbrıs üzerinden İngiltere’ye gidecek tüm öğrencilerin 72 saatlik PCR yaptırmaları zorunlu. KKTC’de öğrencilere ücretsiz PCR testi yapıldığını hatırlatan açıklamada ayrıca, tüm yolcuların uçuş öncesi yolcu bilgi formunu doldurarak karantina adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Uçuştan 48 saat önce https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk adresindeki formun doldurulması gerektiği de vurgulanıyor.

İngiltere’de şu anki karantina koşullarında, 5 gün karantina sonunda yapılacak PCR neticesinin negatif olması veya 10 gün belirtilen adreste izole olunması gerekiyor.

Yapılan açıklamada yer alan konulara ilişkin destek isteyen öğrencilerin 05488658104 numaralı telefon aracılığı ile bilgi alabilecekleri de kaydedildi.