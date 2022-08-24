Kıbrıs’taki Tek Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Programında yüksek lisans yapma fırsatı DAÜ’de devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile The Guardian tarafından 2022 yılında İngiltere’nin en iyi 6’ncı üniversitesi seçilen Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği kapsamında, Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları 2011 yılından beri DAÜ kampüsünde yürütülüyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde Yüksek Lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor. DAÜ ile Warwick Üniversitesi iş birliğinde sunulan bu prestijli yüksek lisans programlarına başvurular devam ediyor.

Bir akademik yılda tamamlanabilen yüksek lisans programlarında, öğrencilere eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunuluyor. Yüksek Lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır.

Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

Programlara ilişkin WMG – DAÜ Ofisi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Programa katılan öğrenciler; Mühendislik, İşletme, Turizm, Mimarlık ve Bilgi Teknolojileri gibi birçok farklı alanlardan gelmektedir. Öğrenciler dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birinde Yüksek Lisans diploması almanın yanı sıra, iş yaşamında üst düzey yöneticilerden beklenilen pratik bilgi ve becerileri edinme motivasyonu ile eğitimlerine devam etmektedirler.

Mühendislik İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan herhangi bir bireyin, yönetim alanında kapsamlı bir eğitim elde etmesinin yanı sıra, üretim ve hizmet sektörü alanlarında uzmanlık ve kendi işletmesini yönetebilmek için gerekli temel yeterliklere sahip olması beklenmektedir. Buna ek olarak, söz konusu bireyler mühendislik işletmeleri tarafından kullanılan teknolojileri ve süreçleri anlama bilgisine sahip olmaktadır.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na dahil olan herhangi bir birey ise işlevsel süreçleri ve tedarik zinciri süreçlerini değerlendirme, yönetme ve geliştirme becerilerinin yanı sıra piyasa çözümlemesini uygulama becerisini öğrenerek mezun olmaktadır. Programın mezunları, bir işletmenin işlevsel süreçlerini geliştirmek için gerekli ve strateji geliştirme ile tasarım alanlarıyla birlikte diğer birçok ilişkili alanda beceri ve bilgi açısından geniş bir anlama kapasitesi oluşturmak için gerekli yeterliliklere sahip olacaktır.

Bu fırsat hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler, hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arası DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (IE-C-111) veya https://warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya başvurularını https://warwick.emu.edu.tr/en/apply/online-application-form web sitesinden çevrim içi olarak yapabilirler.”