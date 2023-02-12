Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Türkiye’deki depremzedeler için insani yardım topluyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Türkiye’deki depremzedeler için insani yardım topluyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü

 Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), Türkiye’de meydana gelen depremler sonrasında depremzedelere yardım çabalarını desteklemek amacıyla insani yardımı toplayacağını açıkladı.

İnsani yardımlar, bugün saat 10.00’dan itibaren Ledra Palace ara bölgesinde bulunan Fulbright girişlerinde kabul edilmeye başlanacak.


Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada, “UNFICYP, Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında yardım çabalarına destek olmak için bireylerden ve kurumlardan (kıyafet, battaniye, gıda, su vb.) insani yardım toplayacaktır” denildi.

Açıklamada, UNFICYP’in, Kıbrıs Türklerin yardım çabalarıyla iş birliğinde Türkiye’ye gönderilmek üzere, bugün saat 10.00’dan itibaren Ledra Palace Hotel’de Fulbright giriş kapılarından insani yardımları kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

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Tags:Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış GücüTürkiye’deki depremzedeler için insani yardım
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