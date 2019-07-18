Kıbrısta bir ilk: İki toplumlu Hackaton etkinliği düzenleniyor

Kıbrısta bir ilk: Adanın hem Kuzeyinde hem Güneyinde bulunan 6 şehirde ayni anda Hackaton etkinliği düzenleniyor.

LEAD Cyprus organizatörlüğünde paralel olarak Girne, Lefkoşa, Mağusa, Limasol ve Baf ‘ta gerçekleşecek olan etkinlikte 250’den fazla girişmici, yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan topluluk takımlar halinde yaratıcı fikirler üretip 43 saat içerisinde hayata geçirmek için yarışacaklar. Yarışmacıların bu süreyi nasıl değerlendirecekleri ise tamamen kendilerine kalmış.

19 Temmuz Cuma günü başlayıp 21 Temmuz’a kadar sürecek olan etkinliğe katılım için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Etkinliğe yarışmacı olarak katılınabildiği gibi oradaki ortamı deneyimlemek isteyenler için izleyici olarak da katılınabiliyor.

LEAD Cyprus etkinliğe kayıtların 19 Temmuz Cuma günü etkinlik saatine kadar devam edeceğini duyurdu. .

Hackathon Nedir?

“Hackathon, yazılım konusunda ilgili bireylerin birbirleri ile etkileşim içerisinde belirli bir amaca yönelik olarak bir araya gelip ürün geliştirme konusunda çalıştıkları ya da yarıştıkları organizasyonlardır. Hackathon’larda sadece programcılar değil, tasarımcılar ve ürün geliştiriciler de, kısa sürede yoğun bir etkinlik sürecinde yarışırlar. Katılımcılar yeni teknolojiler öğrenmeyi, kendilerini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi ve fikirlerini paylaşabilmeyi amaçlarlar. Hackathon’lar 36-48 saat arası sürdürülen ve bu süre dahilinde tematik data, API ve diğer araçların ürün geliştirme için bireylere açıldığı etkinliklerdir. Hackathon sonunda takımlar ürettikleri ürün ya da prototipleri paylaşarak kısa bir demo sunum yaparlar.”

Etkinlik adresleri :

📍 Famagusta Girişimcilik ve Yenilik Merkezi – GIMER – https://is.gd/64nzas

📍 Kyrenia @ Girne Gençlik Gelişim Merkezi – GİGEM – https://is.gd/b4wDHT

📍 Nicosia @ IdeaCy https://is.gd/DPe09L

📍 Limassol @ ARIS – https://is.gd/xgFAUJ

📍 Paphos @ Hugge Coworking Space – https://g.page/huggesocial

📍 Larnaka @ Youth Makerspace Larnaka – https://is.gd/CpHNGo

Facebook Etkinlik:

https://www.facebook.com/events/376457973008730/

Detaylı Program websitesinde: http://comeback.hackcyprus.com/

Kayıt: https://t.co/9ezH3ldfIC