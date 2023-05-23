Kıbrıslı Türk Sakanak’tan dünya şampiyonluğu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kıbrıslı Türk Sakanak’tan dünya şampiyonluğu

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Kıbrıslı Türk Gürsel Sakanak büyük bir başarı elde ederek altın madalya sahibi oldu.

Kıbrıslı Türk Gürsel Sakanak büyük bir başarı elde ederek altın madalya sahibi oldu.

Jeonbuk 2023 olarak da bilinen Asya Pasifik Ustalar Oyunları’nın ikinci baskısı olan 2023 Asya Pasifik Ustalar Oyunları, 12-20 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde gerçekleşti.


10 Bin kişinin katıldığı spor dalları arasında dünyanın en iyi 200 okçusu arasında yer alan Kıbrıslı Türk Gürsel Sakanak büyük bir başarı elde ederek altın madalya sahibi oldu.

Sakanak, Dünya Masterler Okçuluk Şampiyonası’nda  30 metrede  bronz, 50 metrede gümüş, 60 metrede altın ve 70 metrede altın madalyaların sahibi oldu. Bu organizasyonun favori ismi olan Sakanak 26 Haziran 2023 tarihinde Finlandiya’da, Ekim 2023’de de Amerika Utah yarışlarına katılacak.

Sakanak yaşamını Londra’da sürdürmektedir.

 

 

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Tags:Dünyakıbrıslışampiyonluğutürk
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