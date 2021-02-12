“Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin ikincisi 24 Şubat’ta yapılıyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Siyasiler, hukukçular ve akademisyenlerin yanı sıra, çeşitli konuşmacıların da yer alacağı seminere, Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katılıp bir konuşma yapacak.

“Zoom” üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte, “yaklaşmakta olan Kıbrıs toplantıları, çözüm olasılıkları, 5+1 konferansı” konuşulacak ve seyircilerin sorularına yanıt verilecek.

Etkinlikle, “uzun zamandır uluslararası ölçekte görmezden gelinen bir toplum olan Kıbrıslı Türklere söz hakkı vermerilmesi” amaçlanıyor.

26 Ocak’ta düzenlenen Kıbrıs’ın Geleceği seminerinin ilk ayağında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sesli mesajları da paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir barış için KKTC’nin tanınması gerektiğini belirtmişti. “Kıbrıslı Türklerin uzun süredir kendi devlet işlerini yönettiğini belirten Tatar, “Bu nedenle, uluslararası topluma kendi devletimizin tanınmasını hak ettiğimizi söylüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türklerin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, politikam, adada iki eşit egemen devletimiz olması gerektiğidir” mesajı vermişti.

Kıbrıs’ın Geleceği seminerlerinin üçüncüsü ise 24 Mart’ta gerçekleştirilecek.