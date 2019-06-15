Kıbrıs

Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulunu belirledi… Başkan Asım Vehbi

15 Haziran 2019

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi oldu. 

KÜB Başkan Yardımcılığı görevine 15 Kasım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci ve KÜB Genel Sekreterliği görevine ise GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk getirildi.

KÜB’den verilen bilgiye göre, KÜB Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, dönüşümlü başkanlık sistemi dahilinde yeni başkan ve yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda ayrıca, “KKTC üniversitelerinin sesinin duyulabilmesi için KÜB’e ihtiyaç duyulduğu, Birliğin devamlılığının önemi ve prestiji açısından alınan kararların uygulamaya konulması ve Birliği daha aktif hale getirmek gerektiği” noktasında fikir birliğine varıldı.

Toplantıda ayrıca “diğer üniversitelerin bir kez daha birliğe davet edilmesine ve Birliğin yasallaşması için  girişim yapılmasına” karar verildi.

 

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