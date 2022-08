Kıbrıs Uçurtma Sörfü Şampiyonası’nda gururlandık

Gençlerimiz Larnaka’dan başarıyla döndüler

KING OF KITE , 9.yıl festivali ve Kıbrıs Uçurtma Sörfü Şampiyonası 2022,.

(9th annual festival & Cyprus Kitesurfing Championship 2022, KING OF KITE) etkinliğini başarılı bir şekilde tamamlandı

Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da Kahuna Surf House tarafından gerçekleştirilen “King of Kite” yarışmasında, üç gencimiz, büyük başarı yakaladı. Her sene gerçekleşen ve dünya şampiyonlarının misafir edildiği Uluslararası “King of Kite” kitesurf yarışlarının finalinde 3 Kıbrıslı Türk gencimiz de boy gösterdi.

Etkinlik 4-5-6 Ağustos’da Larnaka’da Kahuna Surf House’da gerçekleşti. 6 Ağustos’ta gerçekleşen final yarışı ardından açıklanan sonuçlarla bir kez daha gençlerimiz için gururlandık. Kıbrıs Uçurtma Sörfü Şampiyonası 2022’de, Celal Sekmen, Yücel Paralik, Ilgar Hıfzıoğlu, farklı kategorilerde 1’ncilik, 2’ncilik ve 3’üncülükler alarak bizleri gururlandıran isimlerimiz oldu.

Haber: (Mustafa ERKAN)