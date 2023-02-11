Kıbrıs Türk Kültür Derneği taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve millette başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki İsias otelinin enkazında bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesinden yaşamını yitirenler olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.”