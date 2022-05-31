Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi olağan genel kurulunu yaparak başkanlığa Seval Zaifoğlu getirdi. Birlikten yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Başkan: Seval Zaifoğlu, Asbaşkan: Gönül Kandulu, sekreter: Duran Öztuğ , Veznedar : Fergül Tatlıses, faal üyeler; Ayşe Büyükoğlu, Şengül Kırmızı, Afet Üngüder, Sevcan Korbay, Sultan Göken, Denetleme Kurulu; Sevilay Erçin, Burçin Özerdem , Disiplin Kurulu; Sevgi Gürpınar ve Pelin Abbasoğlu