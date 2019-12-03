Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, kooperatife ürün teslim eden çiftçilerin ödenmesi için herkesi görevini yapmaya çağırdı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bu yılki ürününü Binboğa Yem Kooperatifine teslim eden çiftçilerin ödeme beklediğine işaret ederek, üreticinin ödenmesi için herkesi görevini yapmaya çağırdı.

K.T. Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bereketli geçen yılın ardından, bu yıl ekimi bitmek üzereyken ve herkes ürün bedelini almışken, ülkenin en köklü kuruluşu Binboğa Yem Kooperatifi’ne ürünü veren çiftçilerin ödenmediği savunuldu.

“Üreticilerin ensesinde faiz topuzu gider gelir iken, Binboğa’dan tık yok” ifadelerine yer verilen açıklamada, vakit kaybedilmeden, herkesin rızkını alıkoymaktan vazgeçerek, bir an evvel üreticilerin ödenmesi istendi.

Açıklamada, “Bilinsin ki ne üreticimizin ne de bizim artık bu konuda daha fazla beklemeye tahammülümüz yoktur” denildi.