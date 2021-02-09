Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nden eylem uyarısı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yaptığı açıklamada taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle eyleme gideceklerini açıkladı.

Birlik adına Mehmet Özsezer’in yaptığı açıklama şöyle;

Taşımacılık sektörünü icra eden bizler bu pandemi döneminde hükümetden yapmış olduğumuz taleplere hiçbir cevap alamadık. Taleplerimiz; 1-Mart 2020 tarihinden itibaren hiç hareket etmeyen araçlarımız mevcut iken bu süreç te pandemiden etkilenen araçların SEYRÜSEFER , MUAYENE BELGESİ , T İZİN BELGELERİNİN ödememesini. Pandemi döneminde Sosyal Sigorta , İhtiyat Sandığı ödemelerinden işletmeler olarak muaf tutulmasını 2-Kredi taksitlerimizin Haziran ayına kadar faizsiz ertelenmesi , Çeklerin Takas işleminin Haziran ayına kadar durdurulmasını 3-Milli Eğitim Bakanlığına yapılan taşımacılığın devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulduğundan biz işletmecilerin okul açılmadan önce ciddi yatırımlar ile elimizdeki tüm parayı ve hatta borçlanarak araçlarımıza masraflar yaptık. Bu kapanmadan sonra geçmiş yıldaki sözleşme bedellerinin hayatımızı idame ettirebilmek için devlet bütçesi yapılırken Eğitim Bakanlığının bütçesine TAŞIMACILIK İÇİN AYRILAN KALEMDEN % 50 sini tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında ki alacaklarımızın ivedi olarak ödenmesi 4-Turizm Taşımacılarına tıpkı Turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere verilen hibe gibi ki bu ödemelerin yapılmasına K.T.T.B. DERNEĞİ olarak hiçbir itirazımız yoktur o işletmelerin de hakkıdır ve ihtiyacı vardır . Fakat Acente ile Hotel İşletmecileri ile ayni kaderi paylaşan TURİZM TAŞIMACILARI olan meslektaşlarımıza can suyu olacak bir miktar hibe taleplerimiz arasında idi Hükümetin açıklamış olduğu EKONOMİK PAKETDE taleplerimizin hiçbirine cevap bulamadığımız gibi Hükümetden görüşecek muhattap da bulamıyoruz. Dünyayı yakıp kavuran bu covid-19 hastalığı döneminde bile Hükümet edenler TOPLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE uzak bakmakta adeta bizleri gözden çıkartmış ve ne haliniz varsa görün mantığındadır. Artık bu süreçten itibaren bıçak kemiğe dayanmış olup evimize ekmek götüremeyecek duruma gelmişken EYLEM yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Pandemiyi de düşünerek herşeyden önce sağlık mantığı ile tam kapanma yasağı bittikten sonra yönetim kurulumuzun kararı ile tarihini daha sonra tüm kamuoyu ile paylaşacağımız bir gün de MECLİS ve BAŞBAKANLIK önünde ARAÇLI EYLEM YAPACAĞIMIZI tüm kamuoyuna duyururuz.