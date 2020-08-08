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Kıbrıs Kupası maçını Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Tatar da izledi

8 Ağustos 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar da izledi.

Akıncı ve Tatar sporculara madalyalarını taktı ve kazanan takıma kupasını verdi.

AKINCI SPORCULARI KUTLADI

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs kupasını 3-1’lik sonuçla kazanan Yenicami sporcuları, yöneticileri ve taraftarını kutladı. Dün akşamki kupa maçını izleyerek şampiyonluk kupası ile sporculara madalyalarını veren Cumhurbaşkanı Akıncı, büyük mücadele örneği sergileyen bu yılın süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü de ayrıca tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçında Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Yenicami AK (YAK) takımları karşılaşmalarını izledi.

Lefkoşa Atatürk Statyumu’nda oynanan ve ilk yarısını YAK’ın MTG karşısında 2-1 önde tamamladığı karşılaşmayı, YAK 3-1 kazanarak, Kıbrıs Kupası’nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, futbolcuların madalyalarını ve YAK’ın kupasını vererek, iki takımın oyuncu ve teknik kadrosunu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Dün akşam zorlu bir final maçının ardından Kıbrıs kupasını 3-1’lik sonuçla kazanan Yenicami oldu. Tüm Yenicami camiasını sporcusu yönetici ve taraftarıyla birlikte kutluyorum. Büyük mücadele örneği sergileyen bu yılın süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücünü de ayrıca içtenlikle tebrik ediyorum. Güzel kaliteli bir final mücadelesi oldu.”

 


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