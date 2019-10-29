Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları tartışma konusu

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının yatırım karşılığında yabancı uyruklu kişilere verilmesi programı ve bazı ülkelerde kendilerine şüpheyle bakılan kişilerin bu program çerçevesinde vatandaşlık almaları konusu Kıbrıs’ın güneyinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Politis gazetesi: “Kim Neyi Araştıracak” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis’in geçen hafta bir söyleşisinde, eski avukatlık ofisi aracılığıyla yapılan vatandaşlık başvurularına imtiyaz tanındığının ortaya çıkması durumunda istifa edeceğini belirtmesinin şu an için hiçbir elle tutulur delille desteklenmediğini yazdı.

Yabancı uyruklu kişilere, yatırım programı çerçevesinde verilen vatandaşlıkların araştırılmasının, beş bin vatandaşlığın incelemeye alınması anlamına geleceğini belirten gazete, buna karşın şu ana kadar, Kamboçyalılara verilen vatandaşlıkların dışında, hiçbir inceleme başlatılmadığını aktardı.

Gazete, bu vatandaşlıklara, Kıbrıs’ın güneyine 12 buçuk milyon Euro’nun üzerinde toplu yatırım yapanlar kategorisinde yer alan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in jetini kullandığı Suudi Arabistan Şeyhi Abdulrahman Mahfouz’un da dahil olduğunu hatırlatırken, verilen vatandaşlıkların araştırılması yöntemlerinin nasıl olabileceğine de ayrıntısıyla değindi.