Kıbrıs Cumhuriyeti-Fransa-İtalya ortak tatbikat gerçekleştirdi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya’nın, Limasol’un kuzeyinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Politis gazetesi “CYP/FRA/IT 2019” adıyla icra edilen, Kıbrıs Cumhuriyeti-Fransa-İtalya arasındaki savunma işbirliği çerçevesindeki tatbikatta, Fransa ve İtalya’nın savaş gemileri “Surcouf” ile “Martinengo”, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “Yoannidis” adlı savaş gemisi ve NH-90 tipi bir helikopter ile SAT komandolarının yer aldığını yazdı.

Gazete, tatbikatın “PASSEX” tipi tatbikat olduğunu ve bunun, iki veya daha fazla ülkenin savaş gemilerinin, savaş veya insani yardım hallerinde iletişimsel konularda işbirliği yapması manasını taşıdığını kaydetti.

Bu tatbikatların, tatbikata katılan ülkelerin diplomatik ve siyasi mesajlar verebilmesi maksadıyla da yapıldığını belirten gazete, dünkü tatbikatla üç ülkenin hem işbirliğine katkı yapıldığını, hem de Türkiye’ye MEB içerisindeki tarafların çıkarlarının korunacağına dair mesaj verildiğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Fransa, İtalya ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya devam ettiğini ve tatbikatla yalnızca operasyonel yeteneklere dair değil, egemenlik haklarının engellenemeyeceğine dair mesajlar verildiğini söylediği belirtildi.