Kıb-Tek'e borcu olanlar borçlarının gecikme zamlarını yapılandırabilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıb-Tek’e borcu olanlar borçlarının gecikme zamlarını yapılandırabilecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul edeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin müracaatlarını, 21 Mart Perşembe gününe kadar yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine yapmaları gerekiyor.


Açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete ’de yayımlanan yasa gücünde kararnamenin süresinin 31 gün olduğu da belirtildi.

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Tags:borçKıb-Tek
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