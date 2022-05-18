KIB-TEK, yakıt değişim değeri ücretlerinin yürürlükten kaldırıldığını bildirdi

Kıb-Tek: Faturalanan abonelerimize gerekli indirimi yapabilmek için yoğun çalışmalar başlatılmıştır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), nisan ayı için yapılan faturalamada ilk kez uygulamaya giren yakıt değişim değeri ücretinin Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, faturalanan 200 bin adet aktif aboneye gerekli indirimin yapılabilmesi için yoğun çalışmaların başlatıldığı, sistemlerin en az yoğun olduğu saatler dikkate alınarak faturaların düzeltileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak indirim tutarlarının SMS olarak kaydı olan tüm tüketicilere bildirileceği ifade edildi.