KHK Başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu göreve geldiği 45 günlük süre içerisinde yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi.
KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, 17 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında, kurumda yaptığı faaliyetlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 815 öğretmen adayının iki ayrı oturumdan oluşan sınavlarının yapıldığını, 44 öğretmenlik branşında başarılı olan 151 kişinin mülakatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Köseoğlu, sağlık kurulu raporu ve diğer evraklarını tamamlayan adayların bir kısmının atamalarının yapıldığını, belgeleri tamamlanan kişilerin atamalarının yapılmakta olduğunu da belirtti.
Köseoğlu, bunun yanında, bin 500 kişinin Gümrük ve Rüsumat Dairesinin IV.D. Muhafız münhaline yapılan başvuruların sınav hazırlıklarının tamamlanarak, 749 kişinin sınava katılımıyla sınavın yapıldığını ve sonuçların açıklandığını aktardı.
Öte yandan Köseoğlu, kamu çalışanlarının yükselme (terfi) almaları için farklı kadro ve mevkilerde toplamda 441 kişinin yazılı sınavlarının da yapıldığını da belirterek, Yükselme (terfi) mülakatlarına 39 adayın katıldığını, 37’sinin terfi ettiğini, ilk atama mülakatlarında ise 14 adayın atanmaya hak kazandığını söyledi.
Köseoğlu, disiplin suçu işleyip Komisyon’un huzuruna çıkarılan bir kamu çalışanının disiplin davasının da sonuca bağlandığını kaydetti.
EK: KHK BAŞKANININ 17 AĞUSTOS-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TABLO
|17 AĞUSTOS -30 EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN
FAALİYET KONULARI
|ADET
|YAPILAN İLK ATAMA YAZILI SINAVLARI
|KATILIM RAKAMLARI
|İLK ATAMA
|749
|I.OTURUM+İLK ATAMA (ÖĞRETMENLİK)
|2815
|YAPILAN YÜKSELME (TERFİ) YAZILI SINAVLARI
|12 FARKLI MEVKİİ
|441
|YAPILAN SÖZLÜ MÜLAKATLAR
|KATILAN ATANAN
|YÜKSELME (TERFİ)
|39 37
|İLK ATAMA
|14 14
|İLK ATAMA (ÖĞRETMEN)
|151 151
|MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ GÖREV YERİ BELİRLEME
|BRANŞ ATANAN
|12 12
|ASALET ONAYI
|103
|DIŞ ÜLKEDE GÖREVLENDİRME
|1
|DIŞ ÜLKEDE GÖREVLENDİRMEYE SON VERME
|4
|BAŞMUAVİN OLARAK GÖREVLENDİRME
|1
|GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA DURUMUNUN DEVAMI
|6
|İSTİFA
|4
|KADRODAN KADROYA NAKİL
|2
|SAĞLIK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK
|1
|DİSİPLİN İŞLEMLERİ
|KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA
|1
|GEÇİCİ VEKALETEN GÖREVLENDİRME
|1