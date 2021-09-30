Kıbrıs

KHK Başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi

30 Eylül 2021
Ömer A. Köseoğlu





Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu göreve geldiği 45 günlük süre içerisinde yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi.

KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, 17 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında, kurumda yaptığı faaliyetlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 815 öğretmen adayının iki ayrı oturumdan oluşan sınavlarının yapıldığını, 44 öğretmenlik branşında başarılı olan 151 kişinin mülakatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Köseoğlu, sağlık kurulu raporu ve diğer evraklarını tamamlayan adayların bir kısmının atamalarının yapıldığını, belgeleri tamamlanan kişilerin atamalarının yapılmakta olduğunu da belirtti.



Köseoğlu, bunun yanında, bin 500 kişinin Gümrük ve Rüsumat Dairesinin IV.D. Muhafız münhaline yapılan başvuruların sınav hazırlıklarının tamamlanarak, 749 kişinin sınava katılımıyla sınavın yapıldığını ve sonuçların açıklandığını aktardı.

Öte yandan Köseoğlu, kamu çalışanlarının yükselme (terfi) almaları için farklı kadro ve mevkilerde toplamda 441 kişinin yazılı sınavlarının da yapıldığını da belirterek, Yükselme (terfi) mülakatlarına 39 adayın katıldığını, 37’sinin terfi ettiğini, ilk atama mülakatlarında ise 14 adayın atanmaya hak kazandığını söyledi.
Köseoğlu, disiplin suçu işleyip Komisyon’un huzuruna çıkarılan bir kamu çalışanının disiplin davasının da sonuca bağlandığını kaydetti.

EK: KHK BAŞKANININ 17 AĞUSTOS-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

17 AĞUSTOS -30 EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN
                                    FAALİYET KONULARI 		ADET
YAPILAN İLK ATAMA YAZILI SINAVLARIKATILIM RAKAMLARI
İLK ATAMA749
I.OTURUM+İLK ATAMA (ÖĞRETMENLİK)2815
YAPILAN YÜKSELME (TERFİ) YAZILI SINAVLARI 
12 FARKLI MEVKİİ441
YAPILAN SÖZLÜ MÜLAKATLAR              KATILAN     ATANAN
YÜKSELME (TERFİ)                    39                 37
İLK ATAMA                    14                 14
İLK ATAMA (ÖĞRETMEN)                  151                151
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ ATÖLYE ŞEFLİĞİ GÖREV YERİ BELİRLEME        BRANŞ     ATANAN
                   12                12
ASALET ONAYI103
DIŞ ÜLKEDE GÖREVLENDİRME1
DIŞ ÜLKEDE GÖREVLENDİRMEYE SON VERME4
BAŞMUAVİN OLARAK GÖREVLENDİRME1
GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA DURUMUNUN DEVAMI6
İSTİFA4
KADRODAN KADROYA NAKİL2
SAĞLIK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK1
DİSİPLİN İŞLEMLERİ 
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA1
GEÇİCİ VEKALETEN GÖREVLENDİRME1

 

 

 





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30 Eylül 2021


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