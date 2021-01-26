Kgs takvimi yeniden belirlenecek

Bilindiği gibi 2020 – 2021 Öğretim Yılı Akademik Çalışma Takvimi’nde 29 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanan Kolejlere Giriş Sınavı (KGS-1) pandemi dolayısı ile daha önce açıklandığı gibi 20 Şubat 2021 tarihine ertelenmişti.

Son dönemde, Covid-19 bulaşı ülkemizde artış gösterme eğilimindedir. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar çerçevesinde Akademik Çalışma Takviminde düzenlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda KGS sınav takvimi de yeniden değerlendirilecektir.