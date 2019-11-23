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Kenya’da sel ve toprak kayması: 7’si çocuk en az 36 ölü

23 Kasım 2019
Kenya sel

Kenya’da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymaları, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu, en az 36 kişinin hayatına mal oldu.

Ülkenin kuzeydoğusunda cuma günü bastıran aşırı yağış, sel ve heyelanla sonuçlandı. West Pokot bölgesinde dört köprü kullanılamaz hale geldi, bazı köylere kara yolu erişimi kesildi.

Senatör Samuel Poghisio’dan alınan bilgilere göre kayıpları arama çalışmalarında çok sayıda cansız bedene ulaşıldığı ve ölü sayısının 36’ya yükseldiği öğrenildi.

“Bir köy yok olma tehlikesi ile karşı karşıya”

West Pokot Valisi John Lonyangapuo ise sel felaketinin yıkıcı boyutlara ulaşmasından ve bir köyün haritan silinmesinden endişe ettiklerini söyledi. Ölenler arasında 11 kişinin aynı aileden olduğunu belirten Vali, bölgeye sevk edilen en az 500 yardım aracının toprak kaymalarından dolayı yolda mahsur kaldığını da aktardı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da bir açıklama yaparak, can kayıplarını önlemek için ordunun da seferber edildiğini duyurdu.

Uzmanlar, okyanus ısısının artmasının Doğu Afrika’da öngörülemeyen hava durumlarına yol açtığını söylüyor. Kıtanın doğusunda kasım ayında görülen, mevsim normallerinin dışındaki yağışlar en az 50 kişinin ölümüne neden oldu.



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