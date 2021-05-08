Kendinden 10 kat büyük hayvanları avlayabilen kılıç dişli kedi türü ilk kez tespit edildi

ABD’de müzelerdeki fosilleri inceleyen bilim insanları, kendinden 10 kat büyük hayvanları avlayabilen yeni ve dev bir kılıç dişli kedi türü saptadı.

Machairodus lahayishupup (M. lahayishupup) adı verilen hayvanın, 9 ila 5 milyon önce yani Miyosen dönemde bugün Kuzey Amerika diye bilinen topraklarda yaşadığı kaydedildi.

Araştırma, Gonzaga Üniversitesi’nde profesör olan John Orcutt’ın yüksek lisans öğrencisiyken Oregon Üniversitesi Doğa ve Kültür Tarihi Müzesi’nde envantere “belirsiz bir kediye ait” diye kaydedilen büyük bir kol kemiği bulmasından doğdu.

Paleobiyolog Orcutt ve Ohio Eyalet Üniversitesi’nde paleontolog olan Jonathan Calede, Oregon, Idaho, Kaliforniya ve Teksas’taki müzelerde saklanan M. lahayishupup‘a ait 7 kol ve diş örneğini analiz etti. İkili, bu kalıntıları bilinen diğer türlerin fosilleriyle de karşılaştırdı.

Hakemli bilim dergisi Journal of Mammalian Evolution’da yayımlanan bulgular, bu fosillerin daha önce tanımlanmayan dev bir kediye ait olduğunu ortaya koydu. Hayvanın ağırlığının 275 kilogramı aştığı düşünülüyor.

“O dönemde yaşamış en büyük kedi türüydü”

Bununla birlikte incelenen en büyük kol, yani humerus (önkolla omuz arasındaki kemik) fosili, günümüzdeki aslanların aynı bölgedeki kemiğinin yaklaşık 1,4 katı büyüklüğünde. Uzmanlar, bu karşılaştırmanın M. lahayishupup’ın ne kadar iri ve güçlü olabileceği konusunda bir fikir verdiğini kaydetti.

Calede, dev yaratık hakkında şöyle konuştu:

Bunların bizon büyüklüğündeki hayvanları avladığına inanıyoruz. O dönemde yaşamış en büyük kedi türüydü.

Bölgede gergedanların da fazlasıyla bulunduğunu kaydeden uzmanlar, yeni tespit edilen kılıç dişli kedinin av listesinde bunların da olabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan M. lahayishupup, kılıç dişli kaplan diye bilinen Smilodon’un akrabası. Bilim insanları bu türün tam olarak nereye ait olduğunu öğrenmek için kılıç dişli kedi soyağacının detaylandırılmasının gerektiğini söyledi.