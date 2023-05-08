Kempo Alirıza Usluer Anı Şampiyonası yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan merhum Milletvekili Alirıza Usluer Anı Şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Alirıza Usluer 1.Kempo anı şampiyonasına 6 üye kulüpten 75 lisanslı sporcuları katıldı. Şampiyonaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Hasan Taçoy, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi başkanı Dursun Koç, Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Akademisyen Fatma Bahadır, İskele Belediye Asbaşkanı Safa Kurukafa, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe başkanı Metin Güllü, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, yönetim kurulu üyesi Nuray Karakuş, Sezar Spor Aktiveler Derneği yönetim kurulu başkanvekili Özkan Karaağaç, merhum Alirıza Usluer’in eşi Özge Usluer, kızları Ayşe Usluer Kaplanlar, Suzan Faik ve ailesi şampiyonayı izledi.

4 branşta yarışmalar yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu merhum Milletvekili Alirıza Usluer anı şampiyonasında Semi Kempo, Full Kempo, Kempo Gramppling, Kempo Kata, (minikler, yıldızlar, gençler, büyükler) olmak üzere 4 branşta yarışmalar yapıldı. Müsabakalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yaptığı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra eşleşmeler ile müsabakalar başladı.

6 kulüp katıldı

Kempo Alirıza Usluer anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Girne G.Birliği Savunma Sporları Derneği’nden oluşan 6 üye kulübün lisanslı olan 75 sporcuları katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyon takımlar belli oldu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Alirıza Usluer anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Gramppling, Kata Kempo olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışmalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşirenin görev yaptığı şampiyona sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Sezar Spor Aktiveler Derneği yönetim kurulu başkanvekili Özkan Karağaç, Milli Olimpiyat Komitesi başkanı Dursun Koç, merhum Alirıza Usluer’in eşi Özge Usluer, İskele Belediye asbaşkanı Sefa Kurukafa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmaların ardından, başkan Mehmet İngenç tarafından aileye ve konuşmacılara plaket taktim edildi. Şampiyona 4 kategoride müsabakalar yapılarak dereceye giren sporcular ve takım şampiyonları belirlendi. Kempo Alirıza Usluer anı şampiyonasında takım sıralamasında Güzelyurt Bulut Spor Derneği 63 Puanla birinci, Mağusa İhtisas Spor Derneği 55 Puanla ikinci, İngenç Akademi Spor Derneği 45 Puanla üçüncü oldu.

Ödül töreni yapıldı

Kempo Alirıza Usluer anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Hasan Taçoy, İskele Belediye Asbaşkan Safa Kurukafa, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe başkanı Metin Güllü, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, yönetim kurulu üyesi Nuray Karakuş, merhum Alirıza Usluer’in eşi Özge Usluer tarafından verildi.

Kempo Alirıza Usluer Anı Şampiyonası’nda takım sırlaması şöyle oluştu:

Güzelyurt Bulut Spor Derneği 63 Puan Mağusa İhtisas Spor Derneği 55 Puan İngenç Akademi Spor Derneği 45 Puan Cypruss Lions Spor Derneği 36 Puan Girne G.Birliği Savunma Sporları Der. 19 Puan Sezar Spor ve Aktiveler Derneği 15 Puan