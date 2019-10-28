AmerikaDünya

Kemoterapi tedavisinin son gününde kazı kazan kartından 200 bin dolar kazandı

28 Ekim 2019
ABD'de piyango biletini kazıyan bir kişi

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kolon kanseri hastası, kemoterapi tedavisinin son seansı için hastaneye giderken aldığı kazı kazan kartından 200 bin dolar kazandı.

Raleigh kentinde yaşayan eski Ulaştırma Dairesi çalışanı Ronnie Foster, “Normalde hep bir kart alırdım, bu kez içimden iki tane almak geldi ve ikincisine ikramiye vurdu. Karttaki o sıfırları görünce dondum kaldım” dedi.

Foster’ın eline vergilerden sonra 141 bin dolar geçecek.

Sağlık sigortası olmasına rağmen kazandığı paranın bir kısmını diğer sağlık harcamaları için kullanacağını belirten Foster, “Ama her şey artık daha kolay olacak” diye konuştu.

Geçen yıl yayımlanan bir araştırmaya göre, ABD’de kanser hastalarının yüzde 42’si 2 yıllık tedavi için ortalama 92 bin dolar ödüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlayabiliriz

28 Ekim 2019

İngiltere’de 39 kişinin cesedinin bulunduğu TIR’ın sürücüsü hâkim karşısına çıktı

28 Ekim 2019
Brexit

AB Brexit’i 31 Ocak 2020’ye kadar ertelemeyi kabul etti

28 Ekim 2019
Sophie Wilmes

Belçika tarihinde ilk kadın başbakan

28 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı