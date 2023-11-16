Kemal Aşık yarın anılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Kasım 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kemal Aşık yarın anılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Kemal Aşık

Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık, ölüm yıldönümünde anılacak.

Kemal Aşık’ın 34’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 17 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.


Törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da, 64 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kemal Aşık
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar