Kıbrıs

KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı

9 Ağustos 2019

 Gelir ve Vergi Dairesi, KDV beyan verme ve ödemenin son tarihi olan 20 Ağustos tarihinin, 23Ağustos’a uzatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) beyanlarının hazırlanmasında sıkıntı yaşanmaması ve yükümlülerin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirebilmesi için şirketlerin KDV’sinin beyan verme ve ödemenin son tarihi olan 20 Ağustos 2019 tarihi, 23Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali yakalandı

9 Ağustos 2019

Sağlık Bakanı Pilli, bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

9 Ağustos 2019

“17. Kıbrıs Tiyatro Festivali” Platin Sponsoru Kıbrıs Türk Petrolleri oldu

9 Ağustos 2019

Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı Tasarısı danışma toplantısı düzenlendi

9 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı