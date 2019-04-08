Dünya

KDC’deki Ebola salgınında iki haftada 91 kişi öldü

8 Nisan 2019

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında, son iki haftada 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 655’e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 146 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 80’inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında Temmuz 2018’den bugüne kadar toplam 655 kişi yaşamını yitirirken 80 kişinin tedavisi sürüyor. Virüsü taşıyan 345 kişi ise tamamen iyileşti.

Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 66 kişi de kanamalı ateşten hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 96 bin 136 kişiye aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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