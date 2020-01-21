Kıbrıs

Kazı çalışması nedeniyle Girne’de Ecevit Caddesi’nde trafik tek şeritten verilecek

21 Ocak 2020

 Girne’de Ecevit Caddesi boyunca fiber optik kablo döşenmesi için kazı yapılacak olması nedeniyle yarın sabah 09.00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek. 

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Girne’de  yarın Ecevit Caddesi boyunca Hirondel Çemberi- çevre yolu üst geçit çemberi  ve Onar Village arasındaki  mesafede fiber optik  kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacak olması nedeniyle saat 09.00’dan itibaren  çalışma süresince  trafik tek şeritten verilecek.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin  yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.



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