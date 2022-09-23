Dünya
Kazakistan’da KGAÖ tatbikatları yapılacak
Kazakistan’da 26 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tatbikatlarının yapılacağı açıklandı.
Kazakistan’da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatları yapılacak.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar ülkenin güneyindeki Cambıl ve Almatı eyaletlerinin sınırlarında gerçekleşecek.
“Etkileşim-2022”, “Arama-2022” ve “Kademe-2022” gibi üç başlık altında yapılacak tatbikatlara, KGAÖ’ya üye ülkelerin acil harekat birimleri katılacak.
Örgüte üye ülkelerin söz konusu birimleri, 30 Eylül’e kadar Kazakistan’a sevk edilecek.