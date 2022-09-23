Kazakistan’da KGAÖ tatbikatları yapılacak

Kazakistan’da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatları yapılacak.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar ülkenin güneyindeki Cambıl ve Almatı eyaletlerinin sınırlarında gerçekleşecek.

“Etkileşim-2022”, “Arama-2022” ve “Kademe-2022” gibi üç başlık altında yapılacak tatbikatlara, KGAÖ’ya üye ülkelerin acil harekat birimleri katılacak.

Örgüte üye ülkelerin söz konusu birimleri, 30 Eylül’e kadar Kazakistan’a sevk edilecek.