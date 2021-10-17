Kazakistan’da hafif motorlu uçak düştü

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, yerel saatle 11.15’te meydana gelen kazada, uçakta bir mürettebat ile bir yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın özel sefer yapmak için havalandığı sırada düştüğü, olayda yaralan veya ölen olmadığı, uçağın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.