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Kaza geçiren Anastasiadis ameliyat edilecek

29 Haziran 2019
Nikos Anastasiadis
Nikos Anastasiadis

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah merdivenden düşmesi sonucu sağ bacağında meydana gelen kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İlk bilgilere göre, geçirdiği kaza sonrasında özel bir kliniğe kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan tetkikler sonucunda, sağ bacağında femur başı kırığı saptandı. Anastasiadis’in gün içerisinde ameliyata alınacağı bildirildi.

Kıbrıslı Rum Sözcü Prodromos Prodromu da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu sabah Limasol’da kaza geçiren Anastasiadis’in sağ bacağında femur başı kırığı meydana geldiği ve bugün ameliyat edileceği bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nın sağlık durumunda herhangi bir tehlike bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

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