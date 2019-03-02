Katoliklerin çoğu cinsel istismar yüzünden kiliseden ayrılmayı düşünüyor

Katolik Kilisesi’nde yaşanan cinsel istismar vakaları Almanları kiliseden soğuttu. Katoliklerin yüzde 52’si Katolik Kilisesi’nden ayrılmayı düşündüğünü söylüyor.

INS – BILD işbirliği ile yapılan son ankete göre Katoliklerin yüzde 82’si kilisedeki cinsel istismarın uzun dönemde kendilerini olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Yüzde 33’lük kesim şu anda kiliseden ayrılmayı düşünüyor, yüzde 22 ise ‘bunu yapmaya kararlı’ olduğunu kaydediyor.

Katoliklerin büyük çoğunluğu cinsel taciz vakalarından sonra Kilise’ye bakışlarının değiştiğini söylüyor.

Ankete bini Katolik olmak üzere toplam 4 bin Alman vatandaşı katıldı.

Kilisenin cinsel istismara yönelik sıfır tolerans sözüne inananların oranı sadece yüzde 19. Yüzde 53 buna inanmadığını söylüyor, yüzde 27 ise kararsız. Bütün katılımcıların ise sadece yüzde 9’u bu söze inanıyor.

Zorunlu bekarlık kaldırılsın

İstismarı teşvik edebilecek faktörler hakkında bekarlık yani rahibin evlilik sözleşmesinin en büyük etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Onu kilise otoritesi ve eşcinsellik takip ediyor.

Katılımcıların üçte ikisinden fazlası zorunlu bekarlığın kaldırılmasını ve Katolik Kilisesi’nin kadın rahiplere izin vermesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca ankete katılanların yarısı Papa Francis’in istismar skandalları sonrası ortaya çıkan durumu iyi yönetemediğini düşünüyor. Ancak sadece yüzde 11’lik kesim onun istifasını istiyor. Yüzde 42’lik kesim onun reformlarına güvenmiyor.