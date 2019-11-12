Dünya

Katalonya yönetiminin bağımsızlık girişimine yargıdan “jet” fren

12 Kasım 2019

 İspanya Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık yanlısı referandum yapılmasını meşrulaştırmaya yönelik Katalonya özerk yönetim parlamentosunda alınan kararı anında askıya aldı.

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin yeni girişimi, Katalonya yerel yönetimi ile İspanya devletinin kurumlarını bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Katalonya yerel parlamentosu, “Katalan halkının iradesine saygı gösterme ve kendi geleceğine karar verme hakkının sağlanması” adı altında bağımsızlık referandumunun yapılmasını meşrulaştırmaya yönelik karar aldı.

Öte yandan, Katalonya özerk yönetim parlamentosunun toplantı saati Anasaya Mahkemesi ile yaşanması muhtemel saat yarışı dikkate alınarak değiştirildi.

Karar metninin oylamasının Anayasa Mahkemesinin kararıyla durdurulacağına kesin gözüyle bakıldığından normalde 15.00’te başlaması öngörülen oylama saati, Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Roger Torrent tarafından 09.00’a alındı.

Karara sadece Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (JxCat) ve karar metnini sunan Halk Birliği Adaylığı (CUP) destek verdi.

Katalan yerel parlamentosunda muhalefetteki Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Halk Partisi (PP) milletvekilleri oy kullanmayarak, Vatandaşlar Partisinin milletvekilleri ise genel kurul salonunu terk ederek karara tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi ise Katalonya yerel parlamentosunda kabul edilen kararın iptaline yönelik İspanyol hükümetinin yaptığı itirazı kabul ederek çıkan kararı bir saat içinde askıya aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, kararın oylanmaması için Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Torrent’in 4 kez uyarıldığı belirtildi.

 

Torrent hakkında devletin kurumlarına itaatsizlik suçuyla dava açılabileceği öne sürüldü.

 



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