Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, hükümetin yapamadıklarını görüp kendiliğinden gitmeleri gerektiğini vurguladı

“Elektriğe yüzde 18’lik bir zam geliyor. Bu toplumun bu kadar tepkisiz kalacağını sanmasınlar. Halk ses çıkartmadıkça zam üstüne zam yapıyorlar. Bir ekmek 2.5 lira. Başka devletlerde süt, ekmek gibi temel ürünler bedavayken, bizde süt birayla kafa kafaya gidiyor. Bu konularla ilgili radikal kararlar alınması lazım. Artık bırakın gidin demekten vazgeçtim. Yapamadıklarını görüp, kendileri karar verip gitmeleri lazım” diye konuşan Atan, yüzde 18’lik zam yaparak, kaşıkla verdikleri asgari ücret zammını kepçeyle geri aldıklarını vurgulayarak “Sonra da yapacak bişey olmadığını, dövizin yükselişini bahane ediyorlar. Hayır yapılacak çok şey var. Vergileri toplayın, kaçakçılığı önleyin, antrepolarda malları denetleyin işte size gelir kaynakları. Öneri gelmiyor diye söyleniyorlar, gelen önerileri dikkate almıyorlar. Bir üniversitede profesörün sigortası asgari ücret üzerinden yatıyor. Bunlar vatandaşa yük olan zorbalıklardır. Lütfen bunları dikkate alsınlar” dedi.

Halkın dayanacak gücü kalmadı

Artık halkın dayanacak gücü kalmadığını vurgulayan Metin Atan “Başbakan bizi ek mesailerle ilgili çağıracağını söyledi. Bizim bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Üyelerimizle görüştük ve nabız yokladık çalışmak istemediklerini söylüyorlar. 9 gün boyunca evlerinden, ailelerinden uzak bir tatil geçirdiler. Üstüne ek mesaileri asgari ücret çarpı 2 üzerinden ödeme mantığına sıcak bakmıyoruz. Yüzde 1 kesinti olayına da sıcak bakmıyoruz. Böyle bir öneri atıldı ortaya ama bu öneriyi bizim kabul etmemiz mümkün değil” diyerek tavrını açık bir şekilde ortaya koydu.

Cezaevinde yaşanan olaylar

Son günlerde cezaevinde yaşananlarla ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Atan “Yasak olmasına rağmen üstelik bir sendikanın başkanı diye gezinen şahıs içeriye gıda maddesi sokuyor ve mahkumlarla yiyor. Bu yasaktır. Tüzükte herhangi bir gıda maddesinin içeriye giremeyeceği yazıyor. Daha önce yaşanan bir olayda dönerin içinden uyuşturucu çıktı ve içeriye gitti. Bunu bile bile sendika başkanı diye gezinen arkadaşın böyle bir hareket yapması çok yanlış. Buradan İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorum. Gerekli disiplin soruşturmasını başlatmasını aksi takdirde sıkıntıları kendisinin yaşayacağını söylüyorum” uyarısında bulundu.

Cezaevine uyuşturucu nasıl giriyor?

“Cezaevinde ayrı bir cumhuriyet var. Bu şahıs böyle hareket ederek diğer arkadaşları zan altında bırakıyor. Utanmadan bakana bir de hesap soruyor” diye konuşan Atan “Gardiyan er’i İçişleri Bakanı’na hesap soruyor. Sen mi bize hazırlayacaksın bu menüyü diyor. Nelere kaldık. Bununla ilgili bakanlık soruşturma başlatmazsa sıkıntıya kendisi düşücek. Bu şahıs içeriye uyuşturucu girdiğini, delici aletlerin girdiğini söylüyor. Soruyorum nasıl giriyor bu aletler. Demek ki görevinizi yapmıyorsunuz da giriyor. Müdürün bu konuyu araştırarak soruşturma yapmasını istiyoruz çünkü zaten orası kaynıyor. Güvenliği sağlamakla sorumlusunuz. Oradaki mahkumları korumakla mükellefsiniz. Mahkumun içeriden çıkarken topluma kazandırılması lazım. Bunları bile bile, gıda sokulması yasak olmasına rağmen ve bu konuda uyarılmanıza rağmen içeriye gıda sokacaksınız. Yok böyle bişey. Biz bu konuda tepkiliyiz ve sendika olarak takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.