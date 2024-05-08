Kasaplara bir yaşını geçmemiş küçükbaş hayvan başına 800 TL'lik destek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kasaplara bir yaşını geçmemiş küçükbaş hayvan başına 800 TL’lik destek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı duyurusu yaptı

Ülkede yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla kasaplara destek ödemesi yapılıyor.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I) 602-2024 sayılı 03.04.2024 tarihli kararıyla 3.4.24 – 3.5.24 tarihleri arasında kulağında Veteriner Dairesi hayvan kayıt sistemine kayıtlı kasaplık kulak küpesi olan ve mezbahada kesilen bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için kasaplara hayvan başına 800TL destek ödemesi yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:destekKasapkuzu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar