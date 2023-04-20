Kartingde yeni sezon başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 23 Nisan Pazar günü başlıyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 23 Nisan Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 10.00’da başlayan olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 11.00’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 12.00’de ve final ayağı yarışları 13.45’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 15.15’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

25 yarışçı ön kayıt yaptırdı

Sezona hazırlık şeklinde yapılan “Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası” organizasyonunda 25 pilot piste çıkarken, yeni sezon öncesi ilk yarışa da 23 pilot ön kaydını yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu sezon da kıran kırana yarışlar yapılacak. Yarışın kayıtları 22 Nisan 2023 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Cemsa Sporting Center’de, 1595 metre uzunluğundaki RC6 kodlu pist şeklinin kullanılacağı yarışta Mini kategori her ayakta 9’ar tur, Junior kategori 11’er tur, Senior ve Master kategoriler 13’er tur atacak. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 10.00-10.40

Sıralama Turları: 11.00-11.50

1.Ayak Yarışları: 12.00-13.20

2.Ayak Yarışları: 13.45-15.05

Rookie Show (4-6 Yaş): 15.15

Ödül Töreni: 16.00