Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, hür eşekleri belli bir alana toplayıp, idamesinin sağlanması amacı ile Apostelos Andreas Kilisesi bölgesindeki bir alan bariyerlerle çevrildi.

Eşeklerin bariyerler dışında yoğun olarak yaşadığı bölgelere uzmanlar tarafından onaylanmış tuzaklar kurularak, bariyerli alana taşınmaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, “Tuzaklarla yakalanan eşekler sakinleşmeleri için öncelikle büyük bir alana götürülmekte, burada gözlem ve gerekli bakım yapıldıktan sonra da bariyerli alanda doğaya bırakılmaktadır” denildi.

Açıklamada, iki alanda suluk kurulduğu, 4 yerde de balya ile besleme yapıldığı ifade edildi.

Daire, bölgede iki kuyu tespit ederek, sulukların temini için çalışma başlattı.

Hasta veya kaza sonucu yaralanan eşeklerin tedavisi bölgede bulunan veterinerler tarafından yapılıyor.

Açıklamada, “Alanı ziyarete gelen ziyaretçilerden ricamız eşekler yollarda yedirilirken hem kazaya sebebiyet vermemek adına hem de eşeklerin saldırgan olma ihtimallerine karşı dikkatli olmalarıdır. Dairemiz bu konuda uyarıcı levhaları bölgeye yerleştirmiş olup, yine eşeklerin belli alanlarda beslenebilmesi için yollarda cepler oluşturmak amacı ile çalışma başlatmıştır.” denildi.