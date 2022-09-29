Karnaval havasında atladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun altıncı ayak engel atlama müsabakası Haspolat’taki Aner Atlı Spor Kulübü’nde 24-25 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirdi.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakasında ilk gün 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakaların ikinci günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşmiştir.