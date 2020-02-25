Karantinayı eleştiren İran Sağlık Bakan Yardımcısı, koronavirüs teşhisi konması sonrası karantinaya alındı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi, koronavirüs teşhisi konması sonrası karantinaya alındı. Harirçi dün karantina uygulamasını eleştirmişti. İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Reuters haber ajansına göre İran böylece, Çin’den sonra, en fazla kişinin Covid-19 adı verilen koronavirüs nedeniyle öldüğü ikinci ülke oldu.

Ancak ülkede koronavirüs sonucu ölenlerin sayısının 16’dan çok daha fazla olduğu yolunda haberler var.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise halkı “korku tellallığı yapan ve ülkeyi felç etmek isteyen düşmanlara” karşı uyardı.

ABD ise İran yönetiminin salgının boyutunu gizlemiş olabileceği yolunda kaygıları olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı’na göre İran Sağlık Bakanlığı, karantina uygulamasına geçmemek için virüsün görüldüğü 11 eyalette halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

İran’da koronavirüs vakalarının ilk olarak Şiiler için kutsal Kum kentinde görüldüğü düşünülüyor.

Daha sonra İran’a komşu ülkelerden Afganistan, Irak ve Bahreyn’de koronavirüs vakaları görülmüştü. Bahreyn 25 Şubat günü dokuz yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.