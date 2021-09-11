“Karan Bebek İçin Adalet” eylemi yapıldı

Lefkoşa’da Domuzcular Burnu’nda toplanan bir grup, “Karan Bebek İçin Adalet” eylemi yaptı.

Ailenin iddiasına göre; 19 Nisan 2021’de Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelen Karan bebek, doktorun ihmali ve hastanedeki ekipman yetersizliği nedeniyle bir süre oksijensiz kaldı.

Oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan Karan bebek, özel hastaneden tedavi için önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise Türkiye’ye gönderildi.

Aile, bebeklerinin sağlığının ihmal nedeniyle bu durumda olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Bu nedenle Domuzcular Burnu’nda toplanan Karan bebeğin aile yakınları, ellerinde pankartlarla Karan bebek için adalet sloganları attı.

Yapılan basın açıklamasında, ihmal ve hatalar yüzünden bebeğin sağlığından olduğu bu süreçte anne ve babanın maddi manevi zorluklar çektiği belirtildi.

Eylemde, Sağlık Bakanlığı’na ve Tabipler Birliği’ne gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği ancak henüz bu konuda bir adım atılmadığına dikkat çekilerek tüm yetkililer göreve davet edildi.