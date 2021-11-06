Karadağ’da kazanan olmadı

Lefke ve Gönyeli liderlik mücadelesi öneminde karşılaşmalarından birer puanla ayrıldılar. Maç düşük tempoda oynandı. Devre tamamlanırken konuk ekip Gönyeli Ahmet Can Temel’in ayağından kazandığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devre Gönyeli kenar yönetiminin oyuna müdahalesi oldu. İki oyuncu değişikliği yapmasını yadırgadım. Zarüri değişikliği gidildiyse ona sözüm olamaz.

Takım zorluk derecesi yüksek müsabakada soyunma odasına galip gidiyorsun. İyi giden oyunda oyuncu değişikliği çabuk davranışı nedeniyle iyi olmadı. İkinci devreyi aynı oyuncularla başlayıp ilerleyen zamanlarda durum değerlendirmesini yapıp ona göre oyuna müdahil olmalıydı. Gönyeli oyun planı savunmada kazandığı toplarda hızlı atak geliştirmeye yönelikti.

Bunda da başarılı oldu. Kazanılan golü de kontra atakta Ahmet Can kaydetti. İkinci devrede Talat’ın sebebiyet verdiği penaltıyı Kasım golle sonuçlandırdı skora denge geldi. Gönyeli mücadeleden galip de ayrılabilirdi. Sylla çok zoru yaptı boş kaleye değil de topu dışarı atması takımını galibiyetten etti. Benim düşüncem Gönyeli deplasmanda kazanmak istedi fakat olmadı. Ama üzgün de ayrılmadı. Lefke yabancısı yoktu.

Cezalıydı. Hücumda eksikliğini hissettirmiş oldu. Lefke hücum organizasyon başarılı olamadı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu yoktu. Ceza sahası içine attığı yüksek toplarda Gönyeli savunması ve kalecisi hata yapmadı. Lefke ikinci devre erken bulduğu beraberlik golü ile maça ortak oldu. Kalan zamanda Gönyeli’den üstün oyun ortaya koydu. Maalesef gol atma becerisini sağlayamadı. Ligin en üsteki takımı Gönyeli ile karşılaşan Lefke kendi evinde kaybetmemiş oldu. Karadağ’da maçı izlemeye gelen futbol severlerin oynanan oyun beyenisini kazanmadı. Maça performanslarıyla göze batan oyuncular Lefke’den kaleci Mehmet Özeralp oldu. Mehmet, Ahmet Can’ın kafa şutunu müthiş kurtarmış oldu. Semih orta sahada takımının kazanması için çok koştu, başarılıydı.

Gönyeli’de Syyla çok diriydi. Rakip savunmayı çok yıpratdı. Gol atmaya muvakkat olamadı. Kalede Kemal görevini başarıyla yaptı. Ahmet Can iyi oyununu gol atma başarısını gösterdi. Oynanan oyunun uzatma bölümleri iki takımında kalesini gole kapatmış olup hata yapmayıp birer puanla sahadan ayrılmış oldu. Maçı yöneten Evren Karademir verdiği penaltı kararında benim düşüncemde doğru karar üretiğine inanıyorum. Yardımcıları hatasızdı.

Fotoğraf: Gürsel Karagözlü