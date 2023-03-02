Kara kuşak sonuçları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kara kuşak sonuçları açıklandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
posted on

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı sonuçları açıklandı.

24-25-26 Şubat 2023  tarihleri arasında yapılan KKTC  Karakuşak Dan sınavında başarılı olanlara diplomaları  5 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00 te Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek tören ile verilecek.


 

Kuşak İmtihanına Lefkoşa ve Girne  Bölgelerinden  Taekwondo  sporcuları  katılırken kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek  kazananlara ve dereceye girenler diploma almaya hak kazandı.

Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Master Öykü Ergin,Master Ali Uslu,  6. Dan Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz   ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptı.

SINAV SONUÇLARI

Hüseyin Erçelik                       3.Dan Siyah Kuşak

Nehir Seringöz                        2.Dan Siyah Kuşak

Muhammad Y. Jallah              2.Dan Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy                        2.Dan Siyah Kuşak

Süheyla Bölükbaşı                  1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Naz Ağan                      1.Dan Siyah Kuşak

Havin Yılmaz                          1.Dan Siyah Kuşak

Şebnem Eryiğit                       1.Dan Siyah Kuşak

Zehra Bilge Bayram                1.Dan Siyah Kuşak

Mubarak Abdurraheem           1.Dan Siyah Kuşak

Rojbin Özer                            1.Dan Siyah Kuşak

Enise Püsküllü                        1.Dan Siyah Kuşak

Muhammed Sefa Kılıç            1.Dan Siyah Kuşak

Sam Norouzi                           1.Dan Siyah Kuşak

Defne Okçu                             1.Dan Siyah Kuşak

Atlas Ersoy                             1.Dan Siyah Kuşak

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:açıklandıkaraKuşaksonuçları
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar