“Kapsayıcı Barış İnşası” açılış etkinliği düzenledi

İnsan Hakları Platformu (HRP) tarafından yürütülen “InPeace: Kapsayıcı Barış İnşası” adlı projenin açılış etkinliği düzenledi.

Kıbrıslı Türklere yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM) ve İnsan Hakları Platformu (HRP) tarafından yürütülen InPeace Projesi üç yıl sürecek.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak” üzere kurulan 12 farklı alandaki iki toplumlu Teknik Komitelere odaklanan projenin açılış etkinliği, Dayanışma Evi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas yaptı. Simosas, bu iki toplumlu araştırma projesinin Kıbrıs’ta yaşayanlar için öneminden bahsetti.

Simosas’ın ardından ICLAIM Kurucu Üyesi ve Direktörü Prof. Stéphanie Laulhé Shaelou ve İnsan Hakları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emete İmge iki eş-başvuran kuruluşu tanıttı.

Son olarak proje koordinatörü Dr. Nasia Hadjigeorgiou, projenin hedeflerini ve projede uygulanacak araştırma metodolojisini aktarırken, Proje Asistanı Fezile Osum, proje sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılacağını ve iki toplum üzerinde beklenen geniş etkisini ve proje sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılacağını kaydetti. Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.