Kıbrıs

Kaplumbağalar denizle buluştu

28 Ağustos 2019

İskele Belediyesi ile İskele Sahil Lions, Mağusa Kale Lions ve İskele Sahil Leo Kulüpleri ortak bir çalışmaya imza attı.

Deniz kaplumbağalarının yumurtlamasına elverişli sahil şeritlerinden olan İskele’ de, sahil temizlik çalışması yapıldı.

Dün (27 Ağustos) saat 18.00’da İskele Balık Restorantı arkasındaki sahil şeridinden başlayan temizlik çalışması Karadeniz Kültür Derneği Ormanı’nın kıyı şeridinin bitiminde son buldu.

Etkinliğe İskele Sahil Lions, Mağusa Kale Lions ve İskele Sahil Leo Kulüpleri’nin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Temizlik etkinliğinin sonunda yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar meraklı bakışlar arasında denizle buluştu.

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