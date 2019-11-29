Kıbrıs

Kaplıca – Kantara yolu pazar günü kapalı olacak

29 Kasım 2019
Yol Çalışması

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığı, pazar günü düzenlenecek “Tırmanma Şampiyonası” nedeniyle 08:00 – 13:30 saatleri arasında Kaplıca – Kantara yolunun trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü 8:00 – 13:30 saatleri arasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin, Mersinlik – Kantara yolu veya alternatif yolları kullanmaları istendi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından pazar günü, 10:00-13:30 saatleri arasında İskele’de Kaplıca – Kantara yolu üzerinde, “2019 Tırmanma Şampiyonasının 4. Yarışı” düzenlenecek.



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