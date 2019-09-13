Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu’ndan dün Gazimağusa da 4 kişi tutuklandı.

Dün 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, H.S.(E-39), H.G.(E-37) ve Ş.D’nin (E-37) kalmakta olduğu otel odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Saat 18:00’de sıralarında, Gazimağusa’da, T.J.K.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. T.J.K.(E-25) tutuklandı.’ndan Gazimağusa da 4 kişi tutuklandı