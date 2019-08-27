Kıbrıs

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

27 Ağustos 2019

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan 21 yaşında bir kişi tutuklandı. İsminin baş harfleri H.D.(E-21) olan şahsın, bugün 03:00 sırlarında Girne’de Şehit Aslan Seçkin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında muhafaza edilen 12 adet extasy hap, 0.10 mg ağırlığında Metamfetamin ve 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yerinden alırken tespit edildiği kaydedildi.

Akabinde bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan armada ise, cinsel gücü arttırıcı 61 adet jel ve yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

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