Kanarya adalarında turizm protestosu: Turist girişlerini durdurun

Kanarya adaları için protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi, adaya turist girişlerinin durdurulmasını talep etti. Adalardaki turizm modelinin çevreye etkilerine dikkat çeken ve ada sakinlerinin yaşam maliyetlerini karşılayamadığını belirten protestocular, “Otel inşaatlarını durdurun” çağrısı yaptı.

İspanya’nın Kanarya adalarındaki turizm modeli, çevreciler tarafından protesto edildi.

Protestocular, mevcut modelin, ada sakinleri için yaşam maliyetlerini karşılanamaz hale getirdiğini söylerken, çevresel açıdan da sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Ada sakinleri, adaya turist girişlerinin dondurulmasını talep ediyor.

İspanyol basınına göre Tenerife’de dün düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 57 bin kişi katıldı.

“İnsanlar burada yaşıyor” ve “Adamızın öldüğünü görmek istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, kısa süreli tatil kiralamalarının ve otel inşaatlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Protestoculardan biri Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu, turistlere değil, bu topraklara fayda sağlamayan ve değiştirilmesi gereken bir turizm modeline karşı bir mesaj” dedi.

Protestolar, turist sayısındaki aşırı artışın, yerel halka zarar ve çevreye zarar veren bir ekonomik modeli sürdürdüğünü söyleyen 20 kadar çevre örgütü ve sosyal grup tarafından düzenlendi.

“Artan turizm bölge halkında yoksulluk ve eşitsizliğin kronikleşmesine neden oldu.” diyen Kanarya Adaları sakinleri, “Turizm çok önemli ama eğer bölge halkının çoğunluğu için etkili olmayacaksa daha fazla turist gelmesi kime fayda sağlar? Kanarya Adaları’nda kıyılar, plajlar, doğal koruma alanları hızlı ve kötü inşa edilmiş otellerle dolduruluyor ve ucuz turizm daveti yapılıyor. Mevcut turizm sistemi sona ermeli.” çağrısında bulundu.

Göstericiler, Kanarya Adaları’nda yeni turistik konaklama merkezi yapılmamasının garanti edilmesini, turistlere tatil için kısa süreli ev kiralamaya düzenleme getirilmesini, yabancılara ev satın alımının sınırlandırılmasını, bölgenin doğal alanlarının korunmasına öncelik verilmesini ve turistlere çevre vergisi getirilmesini talep etti.